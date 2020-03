O município de Rio Claro está adotando nova medida administrativa em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O prefeito João Teixeira Junior assinou decreto que determina a redução do expediente de trabalho nas repartições públicas municipais a partir desta terça-feira (31).

O novo horário de funcionamento será das 7 às 13 horas, não incluindo na alteração os serviços considerados essenciais, como os de segurança e saúde.

De acordo com o decreto, a redução no expediente se faz necessária em razão das dificuldades financeiras pelas quais passa o município, exigindo medidas de contenção de despesas.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura tomou uma série de providência para enfrentamento à doença. As aulas foram suspensas na rede municipal de ensino, servidores municipais com mais de 60 anos foram afastados do serviço, portaria municipal determinou o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais seguindo decreto estadual, prorrogou por 30 dias os cortes de água que estavam programados, criou um serviço de telemedicina (2111-6999) para orientar a população, suspendeu o atendimento ao público nas repartições municipais para evitar aglomerações de pessoas, reduziu o número de ônibus em circulação do transporte coletivo, entre outras iniciativas.