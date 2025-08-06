Pré-estreia do evento em Rio Claro aconteceu no Arnold Sports 2025. Foto: Divulgação

A cidade de Rio Claro será palco da estreia oficial do Outboxing Fight Night (OFN1), no próximo dia 16 de agosto, reunindo esporte, luxo e entretenimento em uma experiência exclusiva. O evento, que teve sua pré-estreia com grande repercussão no Arnold Sports 2025 – maior feira de esportes da América Latina – chega agora em sua primeira edição como um marco no cenário do boxe profissional brasileiro.

Com card de nove lutas profissionais masculinas e femininas, o grande destaque da noite será a disputa de cinturão do Campeonato Brasileiro da categoria Super Pena, sob chancela do Conselho Nacional de Boxe (CNB). Além do boxe de alto nível, o evento promete uma experiência completa com coquetel all-inclusive, incluindo vinhos, cervejas e pratos selecionados, música ambiente e muito mais.

O Espaço Outboxing, localizado em Rio Claro, foi idealizado sob o conceito boutique e será totalmente ambientado para uma noite de gala. A organização reforça que o traje é obrigatório: Black Tie & Habillé. A pré-estreia do projeto, realizada durante o Arnold Sports no hotel Tivoli Mofarrej (SP), atraiu mais de 300 pessoas de forma espontânea e contou com a presença de nomes como Popó Freitas e Fernanda Lacerda, além de repercussão na imprensa nacional.

Com o objetivo de realizar uma nova edição do OFN a cada três meses em Rio Claro e futuramente expandir o formato para outras cidades do país, a Outboxing também pretende utilizar o evento como plataforma para descobrir e impulsionar novos talentos do boxe, bem como fomentar projetos sociais voltados à formação de base do esporte. Os ingressos são limitados e vendidos exclusivamente online na plataforma Sympla. O OFN1 busca unir esporte de alto rendimento, sofisticação e impacto social, consolidando Rio Claro como referência nacional no boxe profissional.

SIMPÓSIO

Vale lembrar que o município de Rio Claro será palco de outro momento histórico para o boxe nacional: o 1º Seminário da WBO no Brasil, que acontece no dia 10 de agosto, das 13h às 17h, na sede da Outboxing, localizada na Avenida 5, 3190, Residencial dos Bosques. A iniciativa é uma realização do Conselho Nacional de Boxe (CNB) em parceria com a própria World Boxing Organization (WBO). Voltado para atletas, treinadores, empresários, promotores, dirigentes, árbitros e demais profissionais do boxe, o seminário também é aberto a fãs, comerciantes, entusiastas e qualquer pessoa envolvida com o esporte. O evento oferecerá inscrições gratuitas, com direito a kits exclusivos, certificado de participação e coffee break com espaço para networking. Mais informações no Instagram: @outboxing.official.