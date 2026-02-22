Lance da partida entre Rio Claro FC 2 x 1 Rio Preto (Foto: Ana Julia Guerreiro/@a.jfotos)

Neste domingo (22) o Rio Claro FC enfrenta o Desportivo Brasil, às 10h, no Schmidtão, pela oitava rodada do Campeonato Paulista Série A3. Em um Campeonato extremamente equilibrado, o Galo Azul busca seguir vencendo para se manter entre os primeiros colocados na competição.

Atualmente na quarta colocação, o Rio Claro FC vem de vitória. O time recebeu o Rio Preto no último sábado (14) e venceu por 2 a 1 de virada, com dois golaços marcados por Luan Oliveira e João Vitor. Na rodada anterior, o Azulão tinha perdido para a Portuguesa Santista.

Já o Desportivo Brasil vem de um empate em casa, por 1 a 1 com o Rio Branco, mais um resultado ruim na campanha do time que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento com apenas cinco pontos. Com apenas uma vitória no torneio, a equipe do Desportivo Brasil não vence desde a estreia, quando superou o União Suzano por 1 a 0, no dia 24 de janeiro.

Favorito e buscando mais um triunfo sobre os seus domínios, o técnico Vaguinho Santos tem apenas o zagueiro Wellerson Uberaba pendurado para essa partida contra o Desportivo Brasil.