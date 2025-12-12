O município de Rio Claro recebeu oficialmente nesta quinta-feira (11), na Bélgica, o título de Cidade Americana do Esporte. O reconhecimento foi confirmado no final do mês passado pela Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (Aces), após um processo de avaliação das ações e da infraestrutura esportiva do município, iniciado há mais de um ano.

“Este título dará visibilidade ao trabalho que vem sendo realizado e permitirá que Rio Claro alcance mais rapidamente novos objetivos”, afirma o prefeito Gustavo, que recebeu a honraria em Bruxelas ao lado do secretário municipal de Esportes, Erlon Mastricico Thiele. “Estamos fazendo grandes investimentos no setor esportivo e assumimos o compromisso de ampliar as ações nos próximos anos”, ressaltou o prefeito.

No discurso que fez no evento, Gustavo destacou que “o esporte, que levou o nome de Rio Claro a ser conhecido em todo o nosso país, hoje atravessa o oceano para receber esta honrosa homenagem aqui no Parlamento Europeu. É uma grande honra representar Rio Claro e receber o Prêmio de Cidade Americana do Esporte concedido pela ACES Europe”.

A decisão da entidade internacional em conceder o título a Rio Claro foi tomada após análises que envolveram critérios sociais, técnicos e de governança esportiva. Além do contato com autoridades municipais, os membros da comitiva vistoriaram praças esportivas do município e conversaram com dirigentes e atletas.

O selo de “Cidade Americana do Esporte”, que tem a chancela do Parlamento Europeu e o apoio da Unesco, é concedido às cidades que promovem inclusão social, cultura e educação por meio da democratização do acesso ao esporte.

O secretário Erlon destaca que, com o título internacional, Rio Claro amplia suas perspectivas de obtenção de recursos para o setor, intercâmbios internacionais, parcerias em grandes eventos e maior visibilidade no cenário esportivo mundial.