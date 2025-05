Festa do trabalhador será no Lago Azul

A Prefeitura de Rio Claro organizou uma festa para comemorar o Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira 1º de maio. As atividades não terão cobrança de ingresso e serão iniciadas às 14 horas no Parque Municipal Lago Azul, localizado na Avenida 40 com Rua 2, na Vila Operária.

A programação cultural prevê shows musicais com Ramon e Rodolfo, Pagode do JF e com o DJ Kamaraum. Outras atrações serão as escolas de samba UVA, Samuca, A Casamba e A Voz do Morro. A Festa do Trabalhador também terá área de alimentação com food truck, área kids para diversão das crianças e uma feira no espaço empreendedoras em ação.

A Paróquia São José Operário, localizada na Rua 10-A, 2034, no São Miguel, também celebra o Dia do Trabalho com festividades em homenagem ao Dia do Padroeiro, com missas às 7h30, 9h30 e às 18h30. A entrega do bolo acontece das 8 às 12 e tem festa, das 10 às 16h, na praça de alimentação com muitas delícias, como pastel, salada, arroz, espeto, porção de fritas, frango à passarinho, porção de leitoa, macarrão, bebidas e muito mais. Haverá brinquedo gratuito para as crianças.