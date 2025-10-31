Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Competição arrecadou alimentos para famílias e homenageou o atleta paralímpico Carlos Alberto Carbinatti Júnior

A Secretaria de Esportes de Rio Claro realizou domingo (26) o 1º Torneio Municipal de Tênis de Mesa, que reuniu 209 atletas em várias categorias e arrecadou alimentos que serão entregues para famílias que precisam desse auxílio. “O torneio foi um sucesso, com grande participação e a colaboração dos atletas na doação de alimentos”, destaca Erlon Thiele, secretário municipal de Esportes.

O torneio foi organizado em parceria com o projeto RCTM -Sacando para Futuro, e teve apoio da Tigre, ICRH, Brascabos, Perfortex e Escritório São Francisco.

O atleta paralímpico Carlos Alberto Carbinatti Júnior, que representou Rio Claro em competições nacionais e internacionais no tênis de mesa, inclusive, em Jogos Olímpicos, foi homenageado no torneio, que passará a levar o seu nome.

Carlos Alberto Carbinatti Júnior

Os resultados do torneio municipal foram: na categoria Elite – 1º Gabriel Caraça, 2º Luiz Dias (Limeira) e 3º Thiago Travitzki e Rogério Roncatto; na categoria Feminina – 1º Rhwany Teixeira, 2º Lorena Silva Tessaro e 3º Janaína Baptista e Nicole Carminatti; na categoria Pingue Pongue Masculino – 1º Antônio Celestino, 2º Roger Barros 3º Arthur Ugo Alves; na Iniciante – 1º Maikon Felipe, 2º Nicolas Alves e 3º Mateus Nicoline e Victor Alexandre; na Intermediário – 1º Luis Fernando Silva Marques (Adrs São Pedro), 2º Davi Cópia e 3º Helder Baptista e Victor Meyer; na categoria Avançado – 1º Fernando Basso, 2º Kauã Novaes e 3º Mateus Colucci e Lucas Melo.