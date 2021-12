A Fundação de Saúde de Rio Claro está reabrindo as inscrições para 35 vagas de agente comunitário de saúde. As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (9) até 6 de janeiro. O edital com todas as informações sobre o concurso está na edição de 3 de dezembro do Diário Oficial do Município, que pode ser acessado pelo endereço www.rioclaro.sp.gov.br.

Podem participar do concurso pessoas residentes em Rio Claro que tenham o ensino médio completo. O salário mensal é de R$ 1.550,00 para jornada básica de trabalho de 40 horas semanais, além de vale-alimentação no valor de R$ 490,00. As inscrições são feitas apenas pela internet no endereço www.institutomais.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 49,00.

A seleção dos candidatos será feita a partir de prova objetiva com questões de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos e também curso de formação inicial. A data prevista para a prova objetiva é 6 de fevereiro.

As convocações, avisos e resultados referentes às etapas do concurso público serão publicados nos sites www.institutomais.org.br e da Fundação Municipal de Saúde (www.saude-rioclaro.org.br). Os editais de convocação para admissão serão divulgados no Diário Oficial de Rio Claro (www.rioclaro.sp.gov.br/diariooficial) e no site da Fundação de Saúde.