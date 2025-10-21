Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Iniciativa tem gestão da Acirc e apoio do Sebrae-SP e da Prefeitura

O município de Rio Claro é candidato a receber até R$ 500 mil para investir em ações voltadas ao fortalecimento da Cadeia Produtiva Local (CPL) do Turismo Gastronômico. O projeto de Rio Claro está habilitado a participar do edital do SP Produz, programa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, publicado nesta semana.

A iniciativa é gerida pela Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc) e conta com o apoio das secretarias de Turismo e do Desenvolvimento Econômico e do gabinete da vice-prefeita. O Sebrae-SP, que atuou desde a fase inicial, promovendo reuniões, orientações técnicas e suporte à governança, também apoia a ação rio-clarense.

Com os recursos financeiros conseguidos no governo estadual, Rio Claro irá ampliar a valorização da gastronomia local, com foco em bares, restaurantes, cervejarias artesanais e cachaças de alambique, realizar festivais temáticos e criar uma rota gastronômica.

“Com a possibilidade de receber até R$ 500 mil, Rio Claro terá a oportunidade real de alavancar projetos estruturantes para na Cadeia Produtiva Local do Turismo Gastronômico”, explica Alex Lavelli, consultor de negócios do Sebrae-SP.

O secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani, destaca que o fortalecimento do turismo gastronômico também contribui para fortalecer a imagem de Rio Claro como destino turístico e de experiências.

Nilson Nicoletti, presidente da Acirc, afirma que essas ações no setor gastronômico irão aumentar o fluxo de visitantes em Rio Claro, especialmente de cidades da microrregião. “A maior circulação de pessoas favorece os setores diretamente envolvidos e também o comércio em geral, gerando empregos, novos investimentos e mais qualidade de vida para a população local”, ressalta.