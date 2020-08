O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira (28) que nenhuma região foi rebaixada na classificação do Plano São Paulo. Ao todo 88% do Estado está na Fase Amarela.

A novidade ficou com relação as academias que passa a liberar o uso dos vestiários que antes estavam fechados. O número de internações caíram pela quarta semana seguida no Estado. A queda de óbitos de domingo (23) até esta sexta-feira (28) foi de 9%.

Rio Claro continua na Fase Amarela com o horário do comércio sendo liberado em 8 horas, funcionando o comércio de rua das 10h às 18h. Academias poderão abrir durante 8h por dia, ficando a critério a divisão dos horários ao longo do período. Já os restaurantes e bares poderão abrir até as 22h, após o horário, somente drive-thru. O shopping deve cumprir o expediente do meio-dia às 20h.

Todos locais devem respeitar os 40% da capacidade da presença de clientes e consumidores, além das demais regras para distanciamento e higiene. Essa mudança foi liberada pelo Governo do Estado de São Paulo que concedeu aos municípios a escolha pela adesão ou não dessa novidade.