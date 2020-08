Morreu na madrugada deste sábado (08 agosto 2020), em Piracicaba, o GCM Jair Antonio da Silva, que desde 1996 integrava a corporação da Guarda Municipal de Rio Claro.

“Era um excelente profissional. Lamentamos muito esta perda e nos solidarizamos com seus familiares e amigos”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Marco Antônio Bellagamba. O prefeito Juninho lamentou a morte e ressaltou que Jair merece todas as homenagens pelos trabalhos que prestou à comunidade rio-clarense. “Que Deus conforte seus amigos e a família”.

O comandante da Guarda, Fernando Godoy, também destacou as qualidades profissionais do colega Jair. “Um ótimo profissional, sempre desempenhava suas funções”.

De acordo com o setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, o GCM Jair estava internado no hospital regional de Piracicaba desde o mês passado com sintomas de Covid-19.

A entidade recebeu no final da manhã deste sábado (08 agosto 2020) a confirmação de que a morte do GCM Jair Antônio da Silva na madrugada deste sábado foi causada por coronavírus.

Jair era paulista de Santópolis de Aguapeí e tinha 54 anos. Seu corpo será sepultado neste sábado às 15 horas no Cemitério Parque das Palmeiras, em Rio Claro.

Associação dos Guardas Civis Municipais de Rio Claro

É com muita tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do GCM Jair de Rio Claro. Há semanas ele encontrava-se internado na cidade de Piracicaba, onde lutava contra a covid-19, e nessa manhã, infelizmente veio a falecer.É um momento de muita dor e consternação.

Nosso companheiro GCM Jair, durante sua carreira na Guarda Civil Municipal de Rio Claro, dedicou-se a prestar serviços, de grande relevância a sociedade Rioclarence. Deixa Esposa, Filhos e Netos. Desejamos que o Nosso Senhor Deus conforte todos Familiares e os Irmãos da GCM de Rio Claro.

Rodrigo Servidoni



Presidente da Associação dos Guardas Civis Municipais de Rio Claro SP