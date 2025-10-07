De acordo com a Vigilância Epidemiológica estão sendo aguardados resultados de exames

Secretaria de Saúde investiga paciente no município; país tem 16 casos confirmados e 15 óbitos sob análise. Especialistas alertam para sintomas como dor abdominal intensa e confusão mental

A repercussão nacional sobre bebidas adulteradas com metanol e o surgimento dia a dia de novas suspeitas e casos tem deixado a população apreensiva.

Na última sexta-feira (3) o nome da cidade de Rio Claro apareceu em uma lista divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo como tendo uma suspeita de intoxicação. No dia seguinte, sábado (4) logo pela manhã a Vigilância Epidemiológica do município emitiu uma nota afirmando que a suspeita havia sido descartada.

Já nesta segunda-feira (6) a informação da assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio Claro é de um paciente aguarda resultado de exames para confirmar ou não a intoxicação por metanol.

De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, em todo o país, são 16 casos confirmados e 209 em investigação. Do total de registros, 192 são em São Paulo (14 confirmados e 178 em investigação).

Quanto à notificação de óbitos, o país tem 15 registros, com dois óbitos confirmados no estado de São Paulo e 13 em investigação (7 em SP, 3 em PE, 1 no MS, 1 em PB e 1 no CE).

Recomendações aos consumidores

A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até a morte. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustível, solventes e líquidos de limpeza.

As unidades de saúde do estado estão preparadas para lidar com a situação. A Secretaria de Saúde recomenda evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência, e que o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica. Os sintomas de alerta são dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até 6h após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.