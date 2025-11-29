O município de Rio Claro esteve representado na 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, realizada terça-feira (25) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A estimativa é de que aproximadamente 300 mil pessoas participaram do evento, que reuniu centenas de caravanas de todo o Brasil.

A Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver é um movimento construído por mulheres negras de todo o Brasil, de diferentes gerações, territórios e contextos sociais.

Mais de 100 mil mulheres negras do Brasil marcharam em 2015 contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver – um processo histórico que impactou e definiu os rumos da organização política das mulheres negras no Brasil e na América Latina.

Quase dez anos depois, com o tema Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, foi realizada a segunda marcha nacional. Rio Claro também participou da primeira marcha.