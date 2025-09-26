Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo permanece estável graças à atuação de um sistema de alta pressão sobre o estado de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva e rajadas de vento ocasionais. Essas condições devem se manter ao longo do final de semana.

Enquanto isso, na região leste do estado, próxima ao litoral, a nebulosidade continua mais intensa, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas, resultado da circulação de ventos úmidos do oceano em direção ao continente. Na cidade, as temperaturas seguem em elevação gradual, com mínima de 14,3° registrada hoje (26) no campus da Unesp e máxima prevista de 28°.

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro.