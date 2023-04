Na área de cobertura da concessionária, município é o que mais registrou problemas este ano.

Recentemente, caminhão arrebentou fiação e postes em Rio Claro na semana passada

Rio Claro lidera o ranking de acidentes contra postes de energia elétrica na área de cobertura da concessionária Elektro. A informação, divulgada pela empresa, aponta que somente neste primeiro trimestre do ano de 2023 quatro ocorrências foram registradas no município, o que coloca a cidade no topo da lista que conta com 228 cidades. No mesmo período, contabilizando todos os acidentes nos municípios atendidos, foram registradas 364 colisões de veículos contra os postes. O número é 10% maior que os 320 casos registrados no mesmo período do ano passado.

O caso mais recente ocorreu há uma semana, na quarta-feira (29), quando o motorista de um caminhão deixou um rastro de destruição pelos bairros de Rio Claro e colocou em risco inúmeras pessoas. O autor estava na direção de uma carreta biarticulada de 30 metros de comprimento carregada com eletrodomésticos e afirmou que, após sair de uma empresa, seguiria para o Rio de Janeiro e que, por culpa do GPS, acabou fazendo o trajeto da Avenida 80-A, entrando na Rua José Felício Castellano, indo em direção à 6-A até virar na Avenida 44-AB no Jardim Ipê.

O veículo atingiu postes de energia e semáforos, além de uma residência. O caminhoneiro alegou também que não percebeu que arrancou semáforos, arrastou postes e colidiu com a casa, tendo consciência dos fatos apenas quando foi alertado por populares. O motorista foi levado até a delegacia e a autoridade de plantão determinou que ele fizesse o teste do bafômetro. O resultado foi positivo para a ingestão de álcool e ele foi preso em flagrante.

O que diz a Elektro

Acidentes que envolvem colisões contra postes da rede de distribuição normalmente resultam em ocorrências de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Cada ocorrência dessas demanda intervenções que incluem substituições de postes, reconstruções de redes de distribuição e restabelecimentos da energia. Dependendo da gravidade do acidente, as equipes de campo precisam também aguardar a realização dos trabalhos da perícia policial para poder então iniciar o trabalho de manutenção.

Além do risco à segurança, os responsáveis pelos acidentes contra postes podem amargar prejuízos financeiros. Nos casos em que a distribuidora identifica o culpado legal, este deve arcar com os danos causados ao patrimônio da concessionária. A substituição de um poste pode variar, dependendo do modelo, entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.

Essa diferença leva em consideração os equipamentos instalados tanto pela distribuidora de energia, quanto pelas empresas que ocupam a estrutura. Por exemplo, um poste com iluminação pública simples tem menor valor que aquele que sustenta um transformador de energia e equipamentos de telecomunicação.