Evento foi realizado na sede da escola de samba A Voz do Morro

Em sessão solene realizada na manhã de quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, Rio Claro lançou o Calendário Afro 2026. O evento foi realizado na sede da escola de samba A Voz do Morro, espaço tradicional da comunidade negra e que ficou lotado para o ato cívico.

De acordo com Hélio do Carmo, assessor municipal dos Direitos Raciais, a presença de um grande público no salão trouxe muita memória afetiva, pois ali muitos se conheceram num passado distante e tiveram, agora, a oportunidade de se reencontrarem, o que mostra a comunidade cada vez mais unida.

A diretora municipal de Políticas Especiais, Flávia Domingos da Silva, que representou o prefeito Gustavo no evento, destacou a importância histórica do ato, em especial o calendário que prestou homenagem póstuma a entes queridos da comunidade negra. “São exemplos que mostram a nossa força. Quando olhamos o passado, fica mais fácil seguir o caminho e não se perder”, afirmou. Os vereadores Elias Custódio e Erick Tatu também participaram do evento.

O Mês da Consciência Negra prossegue em Rio Claro até o dia 30, organizado por várias entidades, com apoio da prefeitura, que também realiza algumas das atividades.

Até domingo (23) o Grupo Ginástico recebe o evento Afrovibes. Neste sábado (22) tem missa afro às 18 horas na Paróquia Nossa Senhora da Saúde.

No dia 28, às 15 horas, a Philarmonica sediará o Chá de Rainhas – Encontro de Matriarcas, com idosas da comunidade negra relembrando momentos vividos nos clubes negros e nos espaços de resistência na cidade.

No dia 29, no Tamoyo, será realizado encontro de mulheres negras com o tema Zumbi e Companheiros, com realização da equipe Palmares. Também no Tamoyo, no dia 30, será realizada a festa de encerramento do Mês da Consciência Negra.