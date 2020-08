Em partida realizada na tarde de ontem (19), o Rio Claro FC venceu o GO Audax por 3 a 1 no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D’ Oeste, no retorno do Campeonato Paulista da A-2. Com o resultado o Galo Azul volta a brigar pela classificação.

Os gols da partida foram marcados por Andrezinho 10′ 1T – (Rio Claro) , Alex Galo 15′ 1T – (Rio Claro) , Denílson 38′ 1T – (Rio Claro) , Giovanni 17′ 2T – (Audax ).

O Rio Claro FC volta à campo na próxima quarta(26) contra o Atibaia em Americana.