Em Rio Claro, o acumulado de chuva em outubro chegou a 63,0 mm, ultrapassando a metade da média esperada para o mês, de 110,4 mm. Segundo o IPMet, a frente fria avança para o Rio de Janeiro, mas o tempo na região permanece nublado, com chance de chuvas isoladas à tarde.

Nas demais áreas, o céu ficará parcialmente nublado, sem expectativa de precipitações, devido à presença de um sistema de alta pressão pós-frontal. As temperaturas seguem em gradual elevação, com mínima de 17,9° registrada no campus da Unesp e máxima prevista de 29°. Informações fornecidas pela Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/Unesp) e pela prefeitura de Rio Claro.