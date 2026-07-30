Na comparação com o mesmo período do ano passado, o desempenho foi inferior na cidade de Rio Claro

Saldo positivo no primeiro semestre foi impulsionado pelo setor de Serviços, apesar de junho ter registrado queda no número de vagas na cidade

Rio Claro encerrou o primeiro semestre de 2026 com um saldo positivo de 1.393 empregos formais, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (29). No período, o município registrou 19.541 admissões e 18.148 desligamentos.

Apesar do resultado positivo no acumulado do ano, junho apresentou desempenho negativo. No mês, foram contabilizadas 2.847 contratações e 2.929 demissões, resultando em um saldo de -82 vagas. Nos meses anteriores, o município havia registrado saldos positivos: 782 vagas em janeiro, 276 em fevereiro, 129 em março, 175 em abril e 113 em maio.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o desempenho foi inferior. Entre janeiro e junho de 2025, Rio Claro havia acumulado 1.763 novos postos de trabalho, um número 370 vagas superior ao registrado no primeiro semestre deste ano.

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Serviços lideram geração de vagas

Entre os grandes setores da economia, o de Serviços foi o principal responsável pela criação de vagas no primeiro semestre de 2026. Ele registrou um saldo de 835 empregos, resultado de 7.926 admissões e 7.091 desligamentos.

A Construção aparece na sequência, com 383 novas vagas. Em seguida, vem a Indústria, que gerou 192 empregos, e a Agropecuária, com 73. Estes setores contribuíram significativamente para o saldo positivo geral dos empregos formais.

O único setor com resultado negativo foi o Comércio. Ele encerrou o semestre com saldo de -90 vagas, após registrar 3.857 admissões e 3.947 desligamentos no período.

Ao final de junho, Rio Claro contabilizava 68.823 trabalhadores com carteira assinada. Isso representa uma variação relativa de 2,07% no estoque de empregos formais em relação ao início do ano.

Desempenho de junho por setor

No mês de junho, Rio Claro registrou 2.847 admissões e 2.929 desligamentos, com um saldo negativo de 82 vagas. O resultado foi influenciado principalmente pela indústria, que perdeu 136 postos de trabalho, seguida pela construção (-71) e pelo comércio (-28).

Em contrapartida, os setores de serviços (+99) e agropecuária (+54) fecharam o mês com saldo positivo. Contudo, não conseguiram compensar as perdas registradas nos demais segmentos da economia da cidade.