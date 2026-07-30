Saldo positivo no primeiro semestre foi impulsionado pelo setor de Serviços, apesar de junho ter registrado queda no número de vagas na cidade
Rio Claro encerrou o primeiro semestre de 2026 com um saldo positivo de 1.393 empregos formais, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (29). No período, o município registrou 19.541 admissões e 18.148 desligamentos.
Apesar do resultado positivo no acumulado do ano, junho apresentou desempenho negativo. No mês, foram contabilizadas 2.847 contratações e 2.929 demissões, resultando em um saldo de -82 vagas. Nos meses anteriores, o município havia registrado saldos positivos: 782 vagas em janeiro, 276 em fevereiro, 129 em março, 175 em abril e 113 em maio.
Na comparação com o mesmo período do ano passado, o desempenho foi inferior. Entre janeiro e junho de 2025, Rio Claro havia acumulado 1.763 novos postos de trabalho, um número 370 vagas superior ao registrado no primeiro semestre deste ano.
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Serviços lideram geração de vagas
Entre os grandes setores da economia, o de Serviços foi o principal responsável pela criação de vagas no primeiro semestre de 2026. Ele registrou um saldo de 835 empregos, resultado de 7.926 admissões e 7.091 desligamentos.
A Construção aparece na sequência, com 383 novas vagas. Em seguida, vem a Indústria, que gerou 192 empregos, e a Agropecuária, com 73. Estes setores contribuíram significativamente para o saldo positivo geral dos empregos formais.
O único setor com resultado negativo foi o Comércio. Ele encerrou o semestre com saldo de -90 vagas, após registrar 3.857 admissões e 3.947 desligamentos no período.
Ao final de junho, Rio Claro contabilizava 68.823 trabalhadores com carteira assinada. Isso representa uma variação relativa de 2,07% no estoque de empregos formais em relação ao início do ano.
Desempenho de junho por setor
No mês de junho, Rio Claro registrou 2.847 admissões e 2.929 desligamentos, com um saldo negativo de 82 vagas. O resultado foi influenciado principalmente pela indústria, que perdeu 136 postos de trabalho, seguida pela construção (-71) e pelo comércio (-28).
Em contrapartida, os setores de serviços (+99) e agropecuária (+54) fecharam o mês com saldo positivo. Contudo, não conseguiram compensar as perdas registradas nos demais segmentos da economia da cidade.