Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Com o selo de ‘Cidade Americana do Esporte’, chancelado pela Unesco, município amplia perspectivas no cenário esportivo global. Título será entregue no mês que vem em Bruxelas

O município de Rio Claro receberá no mês que vem, na Bélgica, o título de Cidade Americana do Esporte. O prêmio foi confirmado pela Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (Aces), após um processo de avaliação das ações e infraestrutura do município, iniciado há mais de ano.

“Este título dará visibilidade ao trabalho que é realizado e permitirá que Rio Claro alcance mais rapidamente novos objetivos”, afirma o prefeito Gustavo. “Estamos fazendo grandes investimentos no setor esportivo e assumimos o compromisso de ampliar as ações nos próximos anos”, ressaltou.

Foto: Divulgação/Ascom PMRC

A decisão da entidade internacional em conceder o título a Rio Claro foi tomada após análises que envolveram critérios sociais, técnicos e de governança esportiva. Além do contato com autoridades municipais, os membros da comitiva vistoriaram praças esportivas do município e conversaram com dirigentes e atletas.

O selo de ‘Cidade Americana do Esporte’, que tem a chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco, é concedido às cidades que, por meio da democratização do acesso ao esporte, promovem a inclusão social, a cultura e a educação.

Com o título internacional, Rio Claro amplia suas perspectivas de recebimento de recursos para o setor, intercâmbios internacionais, parcerias em grandes eventos e maior visibilidade no cenário esportivo mundial.

Durante a defesa técnica da candidatura rio-clarense, realizada na quarta-feira (12), o secretário municipal de Esportes, Erlon Mastricico Thiele, apresentou a infraestrutura do município, dados históricos do setor esportivo, falou dos investimentos financeiros e parcerias e ressaltou a preocupação com a inclusão e a educação. Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade, destacou que o esporte é extremamente democrático e inclusivo, e que Rio Claro tem ampliado as ações de estímulo ao setor. A secretária da Educação, Valéria Velis, lembrou que na rede pública municipal de ensino a prática esportiva é incentivada desde cedo.