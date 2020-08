No último jogo antes da paralisação do estadual, o Galo Azul foi derrotado por 1 a 0 pela Portuguesa em São Paulo

Após mais de quatro meses de paralisação, o Campeonato Paulista da Série A-2 está volta nesta quarta-feira (19). A competição foi interrompida na 12ª rodada, faltando três a serem disputadas nesta primeira fase. O Rio Claro Futebol Clube reestreia hoje diante do Audax, às 15h, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, na cidade de Santa Bárbara D’Oeste.

O Galo Azul terá em campo um time totalmente reformulado com apenas cinco jogadores que vinham sendo utilizados no estadual antes da paralisação. O Azulão contratou 17 jogadores para tentar, nas três partidas, sua classificação. Cinco atletas foram registrados e anunciados ontem (18). São eles: o goleiro Luiz Miguel, de 23 anos, do Patrocinense-MG, Victor Hugo, lateral-direito, 22 anos, os atacantes Denilson, 22 anos, do Nacional-PB, Gleydson, 22 anos, do Força e Luz-RN, e Vitinho, 23 anos, do Lagarto-SE. O Rio Claro FC ocupa a 13ª colocação com 13 pontos somados e terá que vencer os três jogos para buscar a classificação para segunda fase.

Com menos de um mês de preparação, a preocupação do time comandado pelo técnico Adilson Teodoro é minimizar o máximo de erros.

“Tivemos menos de um mês de treinamentos e tivemos que queimar algumas etapas e priorizar a parte física devido à paralisação. Nossa dificuldade nessa retomada com certeza será o conjunto e entrosamento, mas temos que superar isso e encarar como três finais os jogos restantes. Sabemos da responsabilidade e vamos brigar para fazer um grande papel”.

Um provável Rio Claro para encarar o Audax tem: Dheimison, Dayvdson (Vitinho), Marlon, Roger, Rocha, Magno, Alex Gallo, Andrezinho, Matheus Humberto (Matheus Lu) e Sorriso.