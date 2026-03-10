Galo Azul é o 4º colocado na classificação geral. Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Após o revés no último domingo, o Rio Claro FC foca na reabilitação diante do XV de Jaú nesta quarta-feira (11), buscando confirmar vaga no G8 da Série A3

O Rio Claro FC volta a campo nesta quarta-feira (11) em busca de reabilitação no Campeonato Paulista Série A3. O Galo Azul recebe o XV de Jaú, às 15h, no Estádio Schmidtão, pela 13ª rodada da competição.

Uma vitória neste confronto direto é fundamental para os planos do técnico Vaguinho Santos. Com o triunfo dentro de casa, o time rioclarense garante matematicamente sua classificação antecipada entre os oito finalistas que avançam para a próxima fase.

Cenário na tabela e busca pelo G8

Atualmente, o Rio Claro FC ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação. Apesar da derrota na rodada anterior, a equipe permanece em uma posição privilegiada, mas precisa somar pontos para não depender de resultados paralelos nas duas rodadas finais.

O adversário desta quarta-feira, o XV de Jaú, também briga na parte de cima da tabela, o que torna a partida um “jogo de seis pontos”. A expectativa da diretoria é de apoio da torcida no Schmidtão para empurrar o time rumo à próxima etapa.

Retrospecto da última rodada no Schmidtão

Na última apresentação, ocorrida no domingo (8), o Rio Claro FC foi surpreendido pelo Bandeirante de Birigui. Em uma partida movimentada com duas viradas, o time visitante levou a melhor e venceu por 3 a 2.

Os gols do Galo Azul foram marcados por Diego e Lucas Cassiano ainda no primeiro tempo. No entanto, o Bandeirante conseguiu ser mais eficiente nos contra-ataques e selou a vitória na etapa complementar, interrompendo a sequência positiva do time da casa.