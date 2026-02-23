Foto: Ana Julia Guerreiro/@a.jfotos

Com gol de Andrey no segundo tempo, o Rio Claro FC conquistou sua quinta vitória no Paulistão Série A3 2026 e subiu na tabela de classificação

O Rio Claro FC garantiu uma importante vitória na noite de domingo (22), ao vencer o Desportivo Brasil por 1 a 0. O confronto, válido pelo Paulistão Série A3 2026, foi marcado pelo equilíbrio e pela insistência do Galo Azul, que marcou o gol decisivo na etapa final da partida.

Com este resultado positivo, a equipe de Rio Claro chega à sua quinta vitória na competição, sendo a segunda consecutiva. O desempenho sólido dentro de campo permitiu que o clube alcançasse os 17 pontos, ocupando agora a terceira colocação na tabela geral da Série A3.

Domínio e oportunidades do Galo Azul

Desde os primeiros minutos no Schmidtão, o Rio Claro FC manteve o domínio da posse de bola. Apesar do controle, a equipe encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Desportivo Brasil, que se manteve bem postado durante boa parte do jogo.

A principal chance do primeiro tempo surgiu em uma cobrança de falta do atacante Jeffinho. Ele arriscou um chute de longa distância que exigiu uma defesa difícil do goleiro Julio Cesar. Pouco depois, Luan Oliveira recebeu passe de Gabriel Masson, mas não conseguiu converter a oportunidade em gol.

O gol da vitória no Schmidtão

A definição do placar aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo. Após uma roubada de bola de Franklin, a jogada seguiu para Diego, que realizou um cruzamento rasteiro preciso. O atacante Andrey aproveitou a chance e balançou as redes, garantindo os três pontos para o Rio Claro FC.

Agora, o Galo Azul vira a chave e foca no próximo compromisso pelo Paulistão. O Rio Claro FC volta a campo na quinta-feira (26), às 19h, para enfrentar o Itapirense no Estádio Coronel Chico Vieira, em Itapira.