Depois de um início de semana conturbado com a demissão e depois a readmissão do técnico Adilson Teodoro em menos de 24 horas, o Galo Azul enfrenta na noite de hoje (4) às 20h o São Bernardo Futebol Clube no Estádio 1º de Maio, no ABC, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O Galo Azul é o décimo colocado com 11 pontos, já o time do ABC ocupa a terceira colocação com 17.

Para a partida de hoje, o Azulão tem três desfalques por lesão. Os laterais-esquerdos Jussandro e Boré e o zagueiro Rafael Tavares.

A provável escalação da equipe não foi revelada, mas o Azulão deve ir a campo com: Dheimison, Douglas, Alysson, Guilherme, Eduardo, Acleison, Everton Tchê, Lucas Crispim, Matheus Lú, Jeffinho e Rodrigo Paraná.

São Bernardo

Após a grande vitória fora de casa na última rodada sobre o Juventus, a equipe do técnico Marcelo Veiga deve ir a campo com esta formação: Moisés Jr., Lucas Mota, Leandro Amaro, Guilherme Mattis e Fernando Júnior, Natan, Rodrigo Souza, Douglas Santos, Léo Cereja, Gildo e Marlyson.

“Os jogos agora serão decisivos para definir a nossa classificação. Todos os adversários que teremos pela frente estão na parte de cima da tabela de classificação. Temos que ter muita inteligência para encarar todos esses jogos”, apontou Veiga.