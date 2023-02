O Galo Azul entra em campo neste sábado (4) às 15h no estádio Ítalo Mário Limongi diante do Primavera pela sétima rodada do Paulistão A-2. O Azulão é o nono colocado com oito pontos e o Primavera o terceiro com 11.

“Poderíamos ter saído com a vitória no último jogo, mas temos o costume de valorizar o empate apenas quando perdemos. Diante da circunstância que foi o jogo, com o campo muito pesado, conseguimos um ponto e vamos para o jogo de hoje em busca de um bom resultado”, disse o técnico João Vallim.

Para a partida, o Galo Azul não terá o goleiro Victor Golas, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Sendo assim, o Azulão deve atuar com: Henrique, Alisson, Gustavo, Roger Bernardo, César, Elias Ceará, Batista, Cesinha, Romarinho, Gustavo Sapeka e Jadson.

Pelo lado do Primavera, a equipe não contará com o meia Luan Martins, o atacante Bruno Santos e o técnico Ricardo Colbachini, que foram expulsos no empate por 2 a 2 com o XV de Piracicaba. Antes do empate diante do time piracicabano, o Primavera foi derrotado pelo Noroeste por 3 a 0 em Bauru.

Sétima rodada

Às 11h o XV de Piracicaba enfrenta o Novorizontino no Barão de Serra Negra, às 15h o Rio Claro FC visita o Primavera no Ítalo Mário Limongi, o São Caetano enfrenta o Monte Azul no Anacleto Campanella, às 16h o Comercial recebe o Taubaté no Palma Travassos, às 17h o Lemense encara a Portuguesa Santista no Bruno Lazarini, às 18h o Linense enfrenta o Noroeste no Gilbertão e às 19h30 o Velo Clube recebe o Oeste no Benito Agnelo Castellano.

No domingo (5) às 15h em jogo isolado a Ponte Preta enfrenta o Juventus no Moisés Lucarelli.

Nesta primeira fase, o turno é único e os oito melhores disputam o mata-mata. No mata-mata, serão jogos de ida e volta com penalidades, no caso de igualdade no placar agregado. O término do campeonato está programado para 8 de abril. Os dois finalistas garantem acesso à elite do futebol paulista.