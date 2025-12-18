Escudo do Rio Claro FC

O Galo Azul oficializou a chegada do lateral Diego Silva, do volante Franklin e dos atacantes Gabriel Neto e Luan Oliveira para a temporada de 2026

O Rio Claro FC segue intensificando a montagem do seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista Série A3 em 2026. Através de suas redes sociais oficiais, o clube anunciou a contratação de mais quatro jogadores que chegam para fortalecer o grupo comandado pela comissão técnica.

Entre as novidades do Galo Azul estão o lateral Diego Silva, o volante Franklin e os atacantes Gabriel Neto e Luan Oliveira. As movimentações fazem parte do planejamento estratégico da diretoria para buscar o acesso na competição estadual.

Detalhes sobre os novos contratados do Galo Azul

O lateral-esquerdo Diego Silva, de 23 anos, é um dos nomes confirmados pelo Rio Claro FC. Formado nas categorias de base do Novorizontino, o atleta também possui versatilidade para atuar no meio de campo. Em 2025, o jogador defendeu as cores do Vocem de Assis e do Juventus-SC.

Para o setor de contenção, o clube trouxe o volante Franklin, de 26 anos. Com formação na base do Red Bull Bragantino, o meio-campista acumula passagens de destaque pela Caldense. Recentemente, em 2025, o atleta vestiu as camisas do Bangu-RJ e do Botafogo-SP.

Polivalência e opções para o ataque do Rio Claro FC

Outro reforço anunciado pelo Rio Claro FC é Luan Oliveira, de 23 anos. Embora apresentado como atacante, o jogador é considerado polivalente, podendo atuar no meio-campo e na lateral direita. Luan foi destaque do Taquaritinga na Série A4 de 2025, onde anotou dois gols.

Para fechar o pacote de anúncios, Gabriel Neto surge como opção ofensiva pelo lado esquerdo. O atacante canhoto de 24 anos também pode ser utilizado na ala ou lateral. O atleta construiu a maior parte de sua trajetória profissional defendendo clubes do futebol mineiro.

