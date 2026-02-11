Catanduva FC 0 x 0 Rio Claro FC. Foto: Tamires Estruzani/Catanduva FC

O Rio Claro FC visita a Portuguesa Santista nesta quarta-feira (11), às 20h, em confronto decisivo pelas primeiras posições na tabela da Série A3 do Campeonato Paulista

Nesta quarta-feira (11), o Rio Claro FC vai até o Litoral Paulista enfrentar a Portuguesa Santista, no Estádio Ulrico Mursa, às 20h. A partida é válida pela sexta rodada da competição estadual.

Atualmente, cinco equipes despontam como favoritas ao acesso, e o embate de hoje coloca frente a frente dois desses protagonistas. A Portuguesa Santista lidera a Série A3 com 12 pontos, ostentando o melhor ataque do torneio até o momento.

Desempenho das equipes na rodada anterior

A Portuguesa Santista chega embalada após golear o Desportivo Brasil por 4 a 0 no último sábado (7). O resultado garantiu o retorno do time da Baixada à ponta da tabela, superando o XV de Jaú no saldo de gols.

Já o Rio Claro FC vem de um empate sem gols contra o Catanduva, fora de casa. Em um jogo marcado pelo gramado encharcado devido às fortes chuvas, o Galo Azul segurou a pressão do mandante e somou um ponto importante na classificação.

Cenário na tabela da Série A3

O empate na rodada anterior fez com que XV de Jaú e Marília ultrapassassem o Azulão. No entanto, a distância para o bloco de fora do G-5 ainda é de quatro pontos, o que torna o jogo contra a Portuguesa Santista fundamental para as pretensões do clube.

Faltando nove rodadas para o fim da primeira fase, somar pontos contra rivais diretos é a estratégia do Rio Claro FC para garantir vaga no mata-mata e seguir firme na luta pelo acesso à Série A2.

Desfalques para o confronto no Litoral

Para o duelo contra a Portuguesa Santista, o técnico do Galo Azul terá que lidar com duas ausências importantes. O lateral-esquerdo Giovani e o volante Zé Augusto receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática.