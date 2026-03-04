O Rio Claro FC visita o Marília nesta quarta-feira (4), às 19h, em confronto decisivo que vale a segunda colocação na tabela da Série A3 do Paulistão 2026
O Rio Claro FC entra em campo nesta quarta-feira (4) para um desafio crucial contra o Marília, às 19h, no Estádio Bento de Abreu. A partida é válida pela 11ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista de 2026.
Este confronto representa uma disputa direta pela vice-liderança da competição. Atualmente, o Marília ocupa o segundo lugar com 22 pontos, enquanto o Galo Azul soma 21 pontos e busca ultrapassar o rival na tabela de classificação.
Desafios contra o invicto Marília
O adversário do Rio Claro FC é o único time que ainda não perdeu no campeonato. O Marília detém uma campanha de seis vitórias e quatro empates, vindo de um resultado positivo por 2 a 0 contra o Desportivo Brasil.
Para quebrar essa invencibilidade, o técnico do Azulão precisará lidar com desfalques importantes no elenco. O zagueiro e capitão Wellerson Uberaba, além do ponta Jeffinho, estão fora da partida desta noite.
Dúvidas e prováveis desfalques do Azulão
Além das ausências confirmadas, o Rio Claro FC monitora a situação de outros atletas. O goleiro Paulo Mazoti, que foi substituído contra a Itapirense e não jogou a última rodada, é dúvida, assim como o volante Zé Augusto.
Após o duelo em Marília, o time rio-clarense retorna para casa. No domingo (8), o Galo Azul recebe o Bandeirante de Birigui, às 10h, no Estádio Schmidtão, pela 12ª rodada da competição estadual.