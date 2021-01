Os jogadores apresentados já realizaram um treinamento físico logo após a apresentação no Estádio Dr. Augusto Schmidt Filho

O Rio Claro Futebol Clube apresentou na tarde de ontem (18), no Estádio Augusto Schmidt Filho, a comissão técnica e parte do elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. Foram apresentados o técnico Alberto Felix, o auxiliar técnico Gil Baiano, o preparador físico André Zaros, o preparador de goleiros Wanderlei Brito, o massagista Cesar Cesário e o roupeiro Robson.

Parte do elenco que disputará o estadual foi apresentada. Fazem parte do time: os goleiros Rafael Pascoal, 30 anos, ex-Boa Esporte-MG; Yuri, 24 anos, ex-PSTC-PR; Vinicius, 22 anos, ex-Internacional de Limeira; os zagueiros Juliano, 34 anos, ex-Penapolense; e João, 18 anos, ex-União Barbarense; os laterais Dayvidson, 23 anos, ex-União Barbarense; e Acacio, 27 anos, ex-São Caetano; os volantes Roger Bernardo, 34 anos, ex-Internacional de Limeira; Bruno Formigoni, 30 anos, ex-Internacional de Limeira; Júnior Ramos, 22 anos, ex-Angra dos Reis; Magno, 27 anos, ex-Bangu; os meias Jobinho, 35 anos, ex-São Bento; e Gindre, 27 anos, ex-Boa Esporte, e os atacantes Samuel, 30 anos, ex-União Barbarense; Danilo, 20 anos, ex-União Barbarense; e Denilson, 22 anos, ex-União Barbarense.

O novo treinador do Galo Azul ressaltou as dificuldades da competição e a importância de um elenco qualificado.

“Gostaria de agradecer à diretoria pelo convite, por quem tenho muito respeito e expor minha satisfação em fazer parte deste projeto. A expectativa é muito positiva, trata-se de um campeonato com um nível muito alto, mas com o empenho e conhecimento de todos tenho certeza de que vamos lutar pelo objetivo principal, que é brigar pela classificação e depois onde todos almejam, que é o acesso. Fico muito satisfeito com o elenco que já apresentamos, com atletas com experiência e potencial para disputar bem a A-2 e, juntamente com os outros que vão chegar, irão somar muito para conquistar os objetivos”, disse o técnico Alberto Felix.

O goleiro Rafael Pascoal é uma das contratações de confiança do técnico Alberto Felix e espera repetir as conquistas que já obteve com o treinador.

“O objetivo é o acesso, já tive a oportunidade de trabalhar com o Alberto e, juntos, conquistamos um acesso no Bragantino, e espero repetir o sucesso aqui no Rio Claro”, disse o goleiro Rafael Pascoal.

O volante rio-clarense Roger Bernardo retornou ao Azulão e dessa vez não quer deixar o acesso escapar.

“Em 2019 passamos perto de conquistar o acesso, perdemos em detalhes, mas tenho certeza de que este ano será diferente e vamos conseguir muitas coisas boas para o Rio Claro nas competições”, afirmou Roger Bernardo.