Rio Claro FC x União Suzano. Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Com vitória por 3 a 1 no Schmidtão, o Rio Claro FC confirmou sua classificação e agora inicia a disputa do mata-mata contra a equipe de Jaú.

O Rio Claro FC carimbou sua classificação para as quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista na tarde deste sábado (23). Jogando no Estádio Augusto Schmidt Filho, o Schmidtão, o Galo Azul precisava da vitória para avançar e cumpriu o dever de casa ao bater o União Suzano pelo placar de 3 a 1, na rodada de encerramento da primeira fase.

Precisando se impor desde o início, o time rio-clarense abriu o placar com Gabriel Masson, logo aos 16 minutos de jogo. O Azulão manteve a pressão sobre o adversário, que já entrou em campo rebaixado, mas não conseguiu ampliar a vantagem antes do intervalo, encerrando a primeira etapa com a contagem mínima.

Rio Claro FC x União Suzano. Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

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No retorno para o segundo tempo, o União Suzano surpreendeu e buscou o empate logo aos dois minutos, com Samir aproveitando uma cobrança de falta. Apesar da queda de ritmo e de condicionamento físico de ambas as equipes no período complementar, o Rio Claro FC retomou a liderança com um belo chute de Diego.

Próximo desafio contra o XV de Jaú

Na reta final da partida, Andrey marcou de cabeça e definiu o placar em 3 a 1 para o Galo Azul. Com o resultado positivo e a vaga assegurada, o próximo adversário do Rio Claro FC no mata-mata da Série A3 será o XV de Jaú, em confrontos de ida e volta que definirão quem segue na briga pelo acesso.

De acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), cada clube classificado poderá inscrever mais quatro atletas para esta segunda fase da competição. A diretoria e a comissão técnica agora trabalham na preparação do elenco para o primeiro duelo decisivo.