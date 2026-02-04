O Galo Azul recebe o time de Americana no Estádio Schmidtão nesta quarta-feira (4), em partida válida pela quarta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista 2026
Nesta quarta-feira (4), o Rio Claro FC recebe o Rio Branco, de Americana, pela quarta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista 2026. O confronto ocorre no Estádio Schmidtão, às 15h.
A partida coloca frente a frente duas equipes com trajetórias opostas neste início de competição. Enquanto o Galo Azul briga no topo, o adversário tenta se distanciar da parte de baixo da tabela.
O valor do ingresso é R$ 30 na arquibancada coberta, setor único para a torcida do Azulão.
Desempenho do Rio Claro FC na competição
O Rio Claro FC chega para o duelo invicto e em excelente fase técnica. Com duas vitórias e um empate, a equipe ocupa a terceira colocação nesta primeira fase da Série A3.
O objetivo do time comandado pela comissão técnica rio-clarense é aproveitar o fator casa para somar mais três pontos. Uma vitória consolidaria a posição do grupo entre os líderes do torneio estadual.
Crise e mudança de comando no Rio Branco
Diferente do Rio Claro FC, o Rio Branco vive um momento de instabilidade. Ocupando a 14ª colocação, a equipe de Americana somou apenas um ponto nas três rodadas iniciais e flerta com a zona de rebaixamento.
Após a derrota por 3 a 0 para a Portuguesa Santista na rodada anterior, o clube demitiu o técnico Tuca Guimarães. Para o jogo no Schmidtão, o Rio Branco será comandado por Marcelo Marelli.
Expectativas para o confronto no Schmidtão
Com o Galo Azul em busca da terceira vitória consecutiva, o cenário é de favoritismo para os donos da casa. No entanto, a troca de treinador no adversário pode trazer um novo ânimo ao time visitante.
A torcida espera que o Rio Claro FC mantenha a consistência defensiva e o aproveitamento ofensivo para garantir mais um resultado positivo na Série A3 do Campeonato Paulista.