Rio Claro estreou com um empate de 0 a 0 contra o União Barbarense. Foto: Ana Julia Guerreiro – @a.jfotos

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista Série A3, o Rio Claro FC busca sua primeira vitória na competição em duelo contra a equipe de Jundiaí

O Rio Claro FC enfrenta o Paulista de Jundiaí nesta quarta-feira (28), às 15h, no Estádio Schmidtão. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista Série A3 e coloca frente a frente duas equipes que buscam somar três pontos após empatarem em suas respectivas estreias.

Na rodada de abertura, o time do Paulista jogou em casa contra o Itapirense. Em uma partida movimentada realizada na última sexta-feira (23), o placar terminou em 2 a 2. Agora, os visitantes chegam a Rio Claro tentando surpreender os donos da casa.

Destaques do confronto e preparação do Galo Azul

Um dos principais nomes do adversário é o meia armador Camilo. O jogador possui passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Botafogo e Internacional, além de já ter sido convocado para a Seleção Brasileira, o que aumenta a atenção da defesa do Galo Azul.

Para o Rio Claro FC enfrenta o Paulista, a diretoria rio-clarense reforça a necessidade de união entre o clube e a cidade. O objetivo é superar o resultado do primeiro jogo e iniciar a caminhada de retorno à divisão superior do futebol estadual.

Convocação da torcida no Schmidtão

Em entrevista ao Jornal de Esportes do Grupo JC, na rádio JC FM 89,1, o presidente do clube, Clayton Bastos Vieira, fez um apelo aos torcedores. Ele destacou que, apesar do horário alternativo, a presença do público é fundamental para motivar o elenco.

“Precisamos do apoio dos nossos torcedores, espero que possam comparecer ao estádio. Sabemos que o horário de quarta-feira à tarde é complicado, mas aqueles que puderem ir nos apoiar é muito válido”, afirmou o presidente Clayton.

Foco no acesso à Série A2

O dirigente também comentou sobre o sentimento da torcida após o descenso na última temporada. Segundo ele, o momento é de reconstrução para que o Rio Claro FC enfrenta o Paulista e os demais adversários com foco total no acesso.

“Nós entendemos que o torcedor está um pouco chateado por conta do rebaixamento, mas faz parte do futebol. Agora é virar a página e recolocar o Galo Azul na A2”, concluiu o presidente Clayton Bastos Vieira.