XV de Jaú 2 x 0 Rio Claro FC, partida válida pelas quartas de final da Série A3 de 2026. Foto: Janin Photo

O Galo Azul foi derrotado por 2 a 0 em Jaú e encerra sua participação no campeonato estadual de 2026

O Rio Claro FC foi superado pelo XV de Jaú por 2 a 0 na manhã deste domingo (5), em partida realizada no Estádio Zezinho Magalhães. Com o resultado negativo fora de casa, o Galo Azul confirmou sua eliminação na Série A3 do Campeonato Paulista, encerrando a temporada de 2026.

Como o jogo de ida havia terminado em 1 a 0 para o time de Jaú, o Azulão entrou em campo precisando reverter a desvantagem. A equipe rio-clarense iniciou o confronto pressionando no ataque, mas encontrou dificuldades para converter as oportunidades em gols.

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Domínio do XV de Jaú e eliminação do Galo Azul

Após a parada técnica do primeiro tempo, o XV de Jaú equilibrou as ações e abriu o placar com JP, que marcou de cabeça após cruzamento de Diego Lopes. No retorno do intervalo, o time da casa ampliou logo no início: após defesa do goleiro Paulo Mazoti em chute de JP, Mike aproveitou o rebote para fazer 2 a 0.

O Rio Claro FC ainda tentou reagir e teve sua melhor chance aos 44 minutos do segundo tempo, quando Gabriel Masson acertou a trave, mas o placar permaneceu inalterado. No agregado, o XV de Jaú venceu por 3 a 0 e avançou para as semifinais, onde enfrentará o Marília em busca do acesso à Série A2.