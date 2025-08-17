RC perdeu por 4 a 0 para o São Bento (fotos @cavas.photos)

O Rio Claro Futebol Clube amarga um segundo rebaixamento neste ano de 2025. Desta vez, confirmado nesta semana com o final da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20 pela Série A. Com uma das piores campanhas da disputa, o time ficou em último lugar, com apenas 4 pontos, no Grupo 2.

O Rio Claro encerrou essa primeira fase na última colocação do grupo, com apenas uma vitória e um empate. A equipe marcou 8 gols e sofreu 46, tendo o segundo pior saldo de gols da chave. A campanha contou ainda com 35 cartões amarelos e 5 vermelhos, sem vitórias por penalidades e sem derrotas por penalidades. Na 16ª colocação da tabela em questão, o Galo Azul não chegou nem próximo da zona de classificação para a segunda fase e foi rebaixado para a Série B.

Na terça-feira (12), sofreu uma goleada por 4 a 0 pelo São Bento, no Estádio Municipal “Walter Ribeiro”, em Sorocaba. O time da casa abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo com Giovani e ampliou aos 13 com Thiago. Guilherme fez o terceiro aos 37, ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Thiago marcou novamente, aos 8 minutos, fechando o placar.

O Rio Claro fez seis alterações ao longo da partida, incluindo quatro no intervalo, mas não conseguiu reagir. Kauan, rio-clarista, recebeu cartão amarelo aos 22 minutos da segunda etapa, que foi concluída sem gols, resultando no fim da primeira fase do Campeonato Paulista pelo Sub-20 Série A.

Ao lado do Galo Azul, também foram rebaixados para a Série B da disputa em 2026 os times: Araçatuba FC, Taubaté, São José EC, Atlético Guaratinguetá SAF e Comercial FC (Tietê). O adversário histórico do Rio Claro FC, Velo Clube, se manteve na Série A do Sub-20 apesar de não ter sido classificado para a segunda fase.