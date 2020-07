O presidente Dayvid Medeiros, do Rio Claro Futebol Clube, confirmou que Adilson Teodoro será o técnico do time para a volta do Campeonato Paulista da Série A-2. De acordo com Dayvid, um novo contrato será feito com o treinador já que o anterior se encerrou em abril. Apenas Adilson permanecerá da comissão técnica anterior e outros integrantes serão contratos para auxiliar o treinador.

“Estou confiante para o retorno, o pensamento é vencer os três e buscar a classificação e o acesso que é objetivo”, disse Adilson.

Sobre o início dos treinamentos o presidente afirmou que aguarda a liberação do Governo de SP.

“Era para iniciarmos os testes físicos e de Covid-19 ontem(20), mas segundo a Federação Paulista de Futebol o governo ainda não deu o sinal verde”, afirma Dayvid.

A expectativa é que os treinamentos com bola comecem no próximo dia 27. Os jogos devem ser retomados no dia 19 de agosto.