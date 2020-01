Rio Claro FC busca primeira vitória na Copinha

Após empatar com o Paulista de Jundiaí na estreia da Copinha, o Rio Claro Futebol Clube volta a campo nesta segunda (6), quando enfrenta o Athletico Paranaense pela segunda rodada do Grupo 14.

O confronto entre o Galo Azul e o Furacão acontece às 16:15h, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. No outro jogo do grupo na segunda rodada, o Paulista enfrenta o Gama-DF.

O adversário do Rio Claro nesta segunda vem de vitória contra time brasiliense e lidera o grupo. Já, o Rio Claro precisa da vitória para manter boas chances de classificação.