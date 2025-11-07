Vaguinho Santos atuou com Vadão na comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino entre 2014 e 2019, tendo disputado os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Na imagem, Vaguinho com a jogadora Formiga. Foto: Cíntia Barlem

O time do Rio Claro FC anunciou através das redes sociais a contratação de Vaguinho Santos para o cargo de treinador da equipe para 2026

Na tarde da última quarta-feira (5), o Rio Claro FC anunciou Vaguinho Santos para a função de treinador do time durante o Campeonato Paulista série A3 2026.

No seu último trabalho, Vaguinho levou o time do Araçatuba para a fase de mata-mata da Copa Paulista 2025, sendo uma das poucas equipes a bater o campeão do torneio, o XV de Piracicaba.

Para 2026 o treinador já havia começado a preparar a equipe de Araçatuba, porém o time vem passando por escândalos políticos e financeiros, inclusive com denúncias de calotes, portanto, durante a terça-feira (4) o Araçatuba anunciou a saída de Vaguinho Santos do cargo.

Vaguinho Santos estava na equipe de Araçatuba durante a Copa Paulista deste ano vencida pelo XV de Piracicaba. Foto: Gabriel Rocha/Associação Esportiva Araçatuba



O ex-atleta é natural de Bauru e chegou a vestir a camisa de grandes times do estado, com destaque para São Paulo, Ponte Preta e Guarani. Como treinador ele já tem quatro anos de experiência, além dos trabalhos como auxiliar técnico, que iniciaram em 2013, entre eles o período na seleção brasileira feminina de 2014 a 2016 e o retorno de 2017 a 2019.

Através de seu perfil no Instagram, o Galo Azul realizou o anúncio e confirmou uma coletiva de imprensa na próxima semana para a apresentação do novo treinador e também do restante da comissão técnica do Rio Claro FC para 2026.