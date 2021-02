O meia Júnior Timbó e o atacante Sorriso já treinam no Estádio Augusto Schmidt Filho

A diretoria do Rio Claro FC anunciou ontem (17) mais duas contratações para o Campeonato Paulista da Série A-2. Trata-se do meia Júnior Timbó, 30 anos, e do atacante Sorriso, 29 anos. Timbó estava no futebol do Barein e atuou no Brasil pelo Confiança, Hercílio Luz, Náutico, Mogi Mirim, Moto Club, Juventus-SP, Portuguesa, Bragantino, Águia, América-RN, Chapecoense, ABC, Atlético Sorocaba, América-MG, Portuguesa e Vitória.

Sorriso, que atuou pelo Rio Claro FC no ano passado, aguarda a liberação do Americano-RJ para assinar com o Galo Azul. O jogador tem passagens por Portuguesa-RJ, Sampaio Corrêa-RJ, Itaboraí, Rio Branco de Venda Nova, Potiguar e Gonçalense.

Os atletas já treinam no Azulão e se juntam aos goleiros Rafael Pascoal, 30 anos, ex-Boa Esporte-MG; Yuri, 24 anos, ex-PSTC-PR; Vinicius, 22 anos, ex-Internacional de Limeira; os zagueiros Juliano, 34 anos, ex-Penapolense, Roger, Alysson e João, 18 anos, ex-União Barbarense; os laterais Dayvidson, 23 anos, ex-União Barbarense; e Acacio, 27 anos, ex-São Caetano, e Toninho, 28 anos, ex-Paraná; os volantes Roger Bernardo, 34 anos, ex-Internacional de Limeira; Bruno Formigoni, 30 anos, ex-Internacional de Limeira; Júnior Ramos, 22 anos, ex-Angra dos Reis; Magno, 27 anos, ex-Bangu; os meias Jobinho, 35 anos, ex-São Bento; Cesinha, 24 anos, ex-Comercial, e Gindre, 27 anos, ex-Boa Esporte, e os atacantes Samuel, 30 anos, ex-União Barbarense; Danilo, 20 anos, ex-União Barbarense; Maicon, ex-Atibaia, e Denilson, 22 anos, ex-União Barbarense, e Jair, 23 anos, ex-São Bento.