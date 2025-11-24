Menino da Vila, Mazoti ficou mais de 10 anos no Peixe. Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Paulo Mazoti, Wellerson Uberaba, Leandrinho e Lucas Cassiano foram anunciados para integrar a equipe do Galo Azul em 2026, que busca o acesso para a A2

Na última semana o Rio Claro FC anunciou seus quatro primeiros reforços para o elenco que irá disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. As contratações foram o goleiro Paulo Mazoti, o zagueiro Wellerson Uberaba, o atacante Lucas Cassiano e o lateral direito Leandrinho.

O goleiro Paulo Mazoti foi formado nas categorias de base do Santos, e no ano de 2025 passou pelo Taubaté na disputa da Série A2 do Paulistão e Linense na disputa da Copa Paulista.

Foto: Rio Claro FC/Redes Sociais

Já o zagueiro Wellerson Uberaba tem 29 anos e esteve presente na campanha do Araçatuba na Copa Paulista, onde trabalhou com o atual treinador do Galo Azul, Vaguinho Santos.

Foto: Rio Claro FC/Redes Sociais

O atacante Lucas Cassiano tem 30 anos e conta com diversas passagens pelo centro-oeste do país, e vem de uma boa temporada, onde fez oito gols em seis jogos no Campeonato Acreano de 2025.

Foto: Rio Claro FC/Redes Sociais

Por fim o Lateral direito Leandrinho tem 23 anos e vem de excelente temporada pelo Francana, onde foi dos destaques do time que chegou até as quartas de finais.