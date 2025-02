Partida aconteceu na tarde dessa quarta-feira (5) na cidade de Santo André, no ABC. Foto: Ariston Tavares | @tavares_fire

Galo Azul perdeu por 5 a 1 na casa do adversário e agora ocupa a lanterna do Campeonato Paulista Série A2

O Rio Claro FC amargou uma derrota grande na tarde dessa quarta-feira (5) após perder de goleada para o Santo André, na casa do adversário no ABC Paulista. O Galo Azul perdeu por 5 a 1, em partida válida pela Série A2 do Campeonato Paulista. O resultado é um dos piores para a história recente do time do Bairro do Estádio.

No primeiro tempo, aos 3 minutos um chute do adversário bateu na trave do goleiro rio-clarista e logo aos 5 minutos um pênalti foi marcado para o Santo André após a bola bater no braço do jogador do Galo Azul.

A bola entrou no canto direito por Dudu Figueiredo que chutou firme e abriu o placar aos 7 minutos. Aos 22 minutos o autor do primeiro gol fez uma jogada de sucesso ao pegar o toque e levar a bola para fundo do gol do Galo Azul, dobrando o placar.

Foto: Ariston Tavares | @tavares_fire

Deivid recuperou rápido aos 26 minutos e de perna esquerda mandou um golaço para o Rio Claro FC. Aos 31 minutos, o Galo foi cobrar uma falta perigosa a seu favor, de frente para o gol dos donos da casa, mas foi longe.

Um apagão na zaga do Galo Azul quase levou o Santo André para o terceiro gol logo em seguida. Foi por pouco. O jogo seguiu um pouco mais equilibrado nos minutos seguintes, com ambas as partes em iniciativas que levaram a bola para perto do gol, mas sem finalizar. Nos acréscimos, quase o jogo vira empate com boa tentativa do RCFC na cara do gol.

Na etapa complementar, aos 12 minutos do segundo tempo, Dudu Figueiredo acertou pela terceira vez e fez um golaço de fora de área com a perna esquerda. Aos 24 minutos, a equipe da casa perdeu por pouco o quarto gol na cara da trave.

Aos 28 minutos, o quarto gol veio de cabeça por Nelsinho, deixando o Galo Azul na agonia e pressionando ainda mais a equipe que até teve boas oportunidades, mas a bola não avançava.

Já nos acréscimos, sem surpreender a ninguém, o Santo André fez o quinto gol com passe de Luiz Gustavo, impondo uma derrota de goleada para o time rio-clarista que agora ocupa a lanterna do campeonato e precisa fugir o quanto antes da zona de rebaixamento. A próxima partida será sábado (8), contra o líder XV de Piracicaba, no Schmidtão.