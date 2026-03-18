Alberto Félix retorna ao Rio Claro FC. Foto: Arquivo JC

O treinador de 59 anos chega para sua terceira passagem pelo Galo Azul e estreia no próximo sábado (21) em decisão pela Série A3

O Rio Claro FC anunciou oficialmente, nesta terça-feira (17), a contratação do experiente treinador Alberto Félix para assumir o comando técnico da equipe. Aos 59 anos, o profissional retorna ao clube com a missão de buscar a classificação na reta final da temporada.

Esta será a terceira passagem de Alberto Félix pelo Galo Azul. O comandante esteve à frente do elenco em campanhas marcantes durante a Série A2 do Campeonato Paulista em 2021 e 2022, ocasiões em que levou o Azulão até a fase semifinal da competição estadual.

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Estreia decisiva no Schmidtão

A trajetória do novo técnico começará em um momento crucial. A estreia de Alberto Félix no Rio Claro FC está agendada para este sábado (21), às 15h, no Estádio Schmidtão.

O desafio será diante do União Suzano, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Série A3 do Paulistão. O confronto é direto e vale a classificação para as quartas de final do torneio, exigindo foco total do elenco sob o novo comando técnico.