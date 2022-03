Rio Claro e Velo Clube entraram em campo na tarde deste sábado (19) em jogo válido pela última rodada da série A2 do Campeonato Paulista, e ambos venceram pelo placar de 2 a 1.

Jogando no Schimidtão o Galo Azul venceu o Taubaté de virada com o gol da classificação no último minuto. O Taubaté saiu na frente com Robertinho aos 4 minutos do segundo tempo, porém o Rio Claro foi valente e virou o marcador com dois gols de Jadson aos 36 e aos 50 minutos da etapa final.

Com a vitória o Rio Claro terminou na quarta posição com 23 pontos. O Taubaté que escapou da queda ficou em 14º com 13 pontos.

Já em Sorocaba o Velo Clube que precisava de uma vitória para se classificar, conseguiu o seu objetivo. O Rubro Verde venceu por 2 a 1 com gols de Felipinho aos 33 minutos do primeiro tempo e Lucas Duni de pênalti aos 38 da etapa final. O gol do São Bento foi anotado por Wilson Junior aos 14 do segundo tempo.

Com o resultado o Velo Clube acabou terminando na quinta colocação com 22 pontos. O São Bento terminou em sexto com a mesma pontuação.

Os jogos das quartas de final entre Rio Claro e Velo Clube acontece no domingo (27), sendo o primeiro jogo no estádio Benito Agnello Castelano (Benitão) e o jogo da volta na quarta-feira (30), no estádio Augusto Schimidt Filho (Schimidtão).

Confira os resultados da 15ª rodada:

Portuguesa 3 x 1 Portuguesa Santista

XV de Piracicaba 0 x 1 Primavera

São Bento 1 x 2 Velo Clube

Lemense 1 x 0 Linense

São Caetano 0 x 2 Juventus

Oeste 3 x 1 Osasco Audax

Red Bull 1 x 1 Monte Azul

Rio Claro 2 x 1 Taubaté