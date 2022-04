A equipe ABEC Ciclismo Rio Claro participou em Maringá do Campeonato Pan-americano de Paraciclismo com os paratletas da Categoria B, com baixa visão. Bianca Garcia com a piloto Alice Melo e Luiz Letizio com o piloto Victor Sims entraram em ação sob o comando do técnico Walter Hohne Junior e apoio do Silvio Guarnieri. As disputas foram nas provas de Contrarrelógio Individual (CRI), em que os atletas têm que percorrer a distância de 30km no menor tempo possível e também a de Resistência, com um total de 78km para a categoria feminina e 95km para a categoria masculina.

Na feminina, Bianca e Alice concluíram a prova de Contrarrelógio Individual com o melhor tempo e sagraram-se campeãs pan-americanas de Paraciclismo na categoria B, para atletas com baixa visão. Na prova de resistência em disputa decidida nos metros finais Bianca e Alice ficaram com o bronze.

No masculino, Luiz e Victor concluíram a prova com o terceiro melhor tempo e conquistaram a medalha de bronze também na categoria B de Contrarrelógio Individual e na de resistência enfrentaram um problema mecânico na primeira volta e tiveram que fazer uma prova de recuperação, dificultando as chances de lutar por um pódio. Ainda assim, finalizaram na 5ª colocação e foram a melhor dupla brasileira. As quatro primeiras colocações foram conquistadas por atletas da Colômbia, Argentina e Panamá.

Serviço

A equipe é coordenada pela ABEC – Associação Beneficente de Esportes e Cultura de RC e conta com o apoio da iniciativa privada, com doações e parcerias.