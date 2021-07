Isa Guilherme ao lado da sobrinha e ex-vereadora Maria do Carmo Guilherme

Faleceu aos 104 anos de idade nessa quinta-feira (29), Florisa Camargo Guilherme, coordenadora do Grupo da Terceira Idade “Conviver”, da Igreja Presbiteriana de Rio Claro. De acordo com familiares ao JC, ela veio a óbito dormindo. Uma das personalidades mais conhecidas da cidade, impressionava pela sua oratória e lucidez mesmo com a idade avançada. Ao longo da vida atuou como costureira, participava do coral e foi casada por 50 anos com o ex-marido Eduardo Guilherme, que faleceu em 1991. Florisa, ou apenas Isa, deixa quatro filhos Ana Maria, Célia, Eduardo e Nilva (im memoriam), além de netos e bisnetos. O velório ocorre a partir das 10h desta sexta-feira (30) com sepultamento às 14h, ambos no Cemitério Parque das Palmeiras.

Em 2019, Isa foi homenageada na Câmara Municipal na solenidade Mulheres Destaques do Ano em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A sobrinha Maria do Carmo Guilherme, assistente social e ex-vereadora de Rio Claro, lamentou a perda de Isa. “Ela sempre ajudou muito a família, sobretudo nós sobrinhos. O pai da minha tia Isa foi vereador. Sempre me orientou a ser como ele, sério e honrado, e com valores da nossa família. Ela continuará no meu coração, fiquei muito triste. Ela deixará muita falta no grupo da Terceira Idade, na Igreja Presbiteriana. Ela sempre foi muito séria, deixará um legado”, conclui.