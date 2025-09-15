Rio Claro Basquete – Crédito: Filippo Ferrari

Em noite de grande atuação de Luis Gemadinha (24 pontos), equipe controla o jogo no segundo e quarto quartos e agora foca no duelo contra o Paulistano

Na disputa acirrada pela Chave B da Divisão Especial Masculina, o Rio Claro Basquete conquistou uma vitória fundamental na noite deste domingo (14/09), ao superar a LSB/Sorocaba por 78 a 61, no Ginásio Municipal “Felipe Karan”. A equipe reagiu bem após a derrota fora de casa na rodada anterior e mostrou força diante de sua torcida.

Mesmo com um início de jogo equilibrado e perdendo dois dos quatro períodos (1º e 3º), o Leão demonstrou força coletiva e poder de reação. A virada veio no segundo quarto com um excelente desempenho ofensivo e matou o jogo com um último período dominante, em que venceu por 19 a 7.

Luis Gemadinha (#35) do Rio Claro foi o destaque da noite, com 24 pontos e 20 de eficiência, sendo o grande motor ofensivo da equipe e fundamental nos momentos decisivos.

O Rio Claro Basquete volta à quadra na próxima quinta-feira (18/09), às 20h, novamente diante de sua torcida no Ginásio Municipal “Felipe Karan”, para enfrentar o Paulistano/Corpe, em mais um confronto direto pela Chave B do Realinhamento.

Próximos jogos – Segunda-feira (15/09/2025)

16h00

S.C. Corinthians Pta. x Sesi-SP / Franca Basquete

Ginásio Wlamir Marques – Rua São Jorge, 777, Tatuapé – São Paulo

19h30

Mr. Moo São José Basketball x Mogi Basquete

Ginásio Lineu de Moura – Trav. César Leite, 20, Centro – São José dos Campos

19h30

Paulistano / CORPe x E.C. Pinheiros

Ginásio Antonio Prado Jr. – Rua Colômbia, 77, Jardim América – São Paulo