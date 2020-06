Como estratégia para conter os casos de coronavírus no município, a prefeitura de Rio Claro realiza testes rápidos em pessoas em situação de rua. Na semana passada, 60 pessoas desta população realizaram os testes e houve um caso positivo.

“Com o resultado, a pessoa foi imediatamente colocada em isolamento, o que impede a transmissão do coronavírus para outras pessoas”, observa o prefeito João Teixeira Junior. “Infelizmente há pessoas em nosso município que estão em situação de rua e que merecem o nosso respeito e nosso cuidado”, acrescenta o prefeito Juninho.

O caso positivo foi registrado entre as pessoas em situação de rua que estão em abrigos oferecidos no município para esta população. Os testes foram feitos em 30 pessoas acolhidas no Centro Dia do Idoso na Vila Operária e na Casa de Passagem. Outras 30 pessoas em situação de rua realizaram o teste rápido no Jardim Público.

“O objetivo da testagem é justamente esse: identificar casos positivos para que medidas sejam adotadas visando evitar novos casos, além de possibilitar o cuidado necessário a quem já está com a doença”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde.

A pessoa que teve resultado positivo cumpre o isolamento abrigada no Centro Dia do Idoso do Jardim das Palmeiras, local que a prefeitura disponibilizou para isolar pessoas em situação de rua que tenham resultado positivo para Covid-19.

Desde março, quando as atividades para os idosos foram paralisadas, a prefeitura destinou os centros dias para o acolhimento desta população mais vulnerável, o que evita aglomerações, e também ajuda a proteger do frio as pessoas em situação de rua.