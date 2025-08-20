Imagem ilustrativa

A aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e favorece chuvas ao longo do dia nas regiões da divisa de São Paulo com Paraná e Mato Grosso do Sul. Em Rio Claro, no entanto, a previsão é de céu parcialmente nublado a poucas nuvens, com baixíssima probabilidade de chuva.

As temperaturas permanecem elevadas e a umidade do ar baixa, especialmente à tarde. Ontem (19), a Estação Meteorológica registrou umidade relativa mínima de 32%, enquanto hoje (20) pela manhã o índice chegou a 65%, valor considerado baixo para o período. A temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 18,6°C, e a máxima prevista deve ficar entre 31°C e 32°C.

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro).