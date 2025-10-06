Programação com rodas de conversa, cinema, sarau e concurso de drag queens culmina com a Parada LGBT no domingo (12), em frente à prefeitura
Tem início nesta segunda-feira (6) e segue até domingo (12), a 8ª Semana e Parada do Orgulho LBGT: “Resistência é a nossa maior força! Nossas vozes LGBT importam!”. Serão várias atividades realizadas e finalizadas com a Parada do Orgulho LGBT de Rio Claro, em frente à prefeitura, na Rua 3, no Centro, no dia 12, a partir das 13h.
PROGRAMAÇÃO
A abertura oficial acontece segunda (6), às 19h30, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, com roda de conversa e apresentação oficial do cronograma.
Terça (7), às 19h30, tem Painel Acadêmico: Direito e Psicologia em Debate, também no Centro Cultural.
Já na quarta-feira (8) o CC recebe Palestras com Ativistas e Especialistas, também às 19h30.
Na quinta (9), às 19h30 é a vez do 2º Cinema LGBT “Pipoca Colorida”, na Sala de Cinema do Centro Cultural. E na sexta-feira (10), no mesmo horário, o Teatro Felícia Alem Alam, no CC, recebe o 2º Sarau do Orgulho LGBT.
O tradicional concurso de Drag Queen de RC acontece no sábado, a partir das 19h30, na Sociedade Philarmônica Rio-clarense, na Rua 5 com Avenida 5, no Centro.
Segundo Leila Pizzotti, organizadora do evento, “A 8ª Semana do Orgulho LGBT de Rio Claro é mais do que um evento: é uma resposta ao preconceito, à exclusão e ao silenciamento. É a afirmação de que nossas vozes LGBT importam e que resistir é o nosso maior ato de amor e coragem.”