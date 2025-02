Imagem ilustrativa

No sábado (08), a previsão indica sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 19°C e máxima de 29°C. A probabilidade de chuva é de 61%, com um acumulado estimado de 0,8 mm. Os ventos soprarão do sul a aproximadamente 8 km/h, e a umidade relativa do ar oscilará entre 61% e 100%.

No domingo (09), o tempo será semelhante, com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite também será de muitas nuvens. As temperaturas previstas são mínima de 20°C e máxima de 30°C. A chance de chuva é de 45%, com um acumulado de 0,1 mm. Os ventos serão de sul-sudeste a cerca de 3 km/h, e a umidade relativa do ar ficará entre 51% e 97%. Informações do portal Climatempo.