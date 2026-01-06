Leão volta a jogar no Felipe Karan. Foto: Diego Reis/LNB

O Leão inicia os desafios de 2026 contra o Brasília Basquete nesta sexta-feira (9), com cobertura exclusiva e ao vivo pelas plataformas digitais do Jornal Cidade

A primeira partida de 2026 do Conta Simples Rio Claro será contra o Brasília Basquete, nesta sexta-feira (9), às 20h, no Felipão. O confronto marca o início das atividades do time rio-clarense no novo ano pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

O Jornal Cidade de Rio Claro, em parceria com a Conta Simples, transmitirá com exclusividade o jogo contra o Brasília Basquete. A live terá início às 19h45, permitindo que o torcedor acompanhe todos os detalhes antes da bola subir.

Onde assistir ao jogo do Rio Claro Basquete

A transmissão ao vivo e com imagens poderá ser acompanhada no YouTube e Facebook do Jornal Cidade. A equipe de transmissão contará com a narração de Luiz Carlos Nascimento, comentários de Eric Tatu e reportagem de Ademir Sartori.

Desempenho das equipes no NBB

O Brasília Basquete chega para o confronto após um bom desempenho no primeiro turno. A equipe encerrou a etapa na quinta colocação, somando 14 vitórias e cinco derrotas, resultado que garantiu a classificação para a Copa Super 8.

Já o Leão, como é conhecido o time do Conta Simples Rio Claro, ocupa atualmente a décima sétima colocação na tabela. No primeiro turno da competição nacional, a equipe somou quatro vitórias e quinze derrotas.