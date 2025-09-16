Após vencer LSB, semana do Leão segue intensa. Foto: Guilherme Figueiredo

Torcedores podem optar entre Arquibancada a R$ 300 ou Cadeira-Quadra a R$ 700, com parcelamento em até 10x; time retoma competição nacional após dois anos

O Rio Claro Basquete iniciou as vendas do seu passaporte no site Total Ticket, para aqueles interessados em assistir todos os jogos do Leão nessa edição do NBB. Depois de duas temporadas de ausência na competição nacional, a equipe do Rio Claro pretende trazer a paixão do seu torcedor para ajudar nessa jornada, e pensando nisso, foram criados dois planos.

O primeiro se chama arquibancada e custa R$ 300,00. Essa valor pode ser pago em até 10 vezes no cartão e dará acesso ao torcedor para assistir os 19 jogos em casa durante essa temporada.

O segundo plano é o Cadeira-Quadra com assento próximo à quadra durante os mesmos 19 jogos. Custa R$ 700,00 e também pode ser parcelado.

Campeonato Paulista

O Leão volta à quadra nesta quinta-feira (18/09), às 20h, novamente diante de sua torcida no Ginásio Municipal “Felipe Karam”, para enfrentar o Paulistano/Corpe.

A partida terá transmissão do Grupo JC/AlugTec Equipamentos na FM 89,1 e com imagens no YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro a partir das 19h30. Acompanhe e fique ligado com a equipe esportiva da Rádio Jovem Pan News Rio Claro.